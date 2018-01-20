Названы главные стратегические противники Штатов
В Пентагоне назвали главных стратегических противников США. Ими оказались Россия, Китай, Северная Корея (КНДР) и Иран.
В Стратегии национальной обороны США отмечается, что основным приоритетом для военных является «долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией», пишет «Русская планета». В минобороны Штатов подчеркнули, что для решения данной задачи необходимы серьезные инвестиции, ведь американское «конкурентное военное преимущество умаляется».
Военное руководство США считает, что следует продолжать сдерживать «режимы-изгои», к которым в США относят Северную Корею и Иран. Также, согласно документу, Америка должна закрепить свои успехи в Ираке и Афганистане, сообщает агентство Nation News.