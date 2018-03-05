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05 марта 2018
04 марта 2018
09:47  05 марта 2018 0

Конституционный суд разрешил не возвращать начисленную по ошибке пенсию

Открытая лицензия на 28.07.2015. Эмоции.Люди., пенсия, старость
Чиновникам ПФР придется расплачиваться за свои ошибкиФото: Pixabay
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Пенсии в России, как лотерея
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Пенсионный фонд России в ряде случаев не имеет права требовать возврата начисленных по ошибке пенсий. Решение о необходимости внести изменения в российское законодательство принял 26 февраля Конституционный суд.

Речь идет о случаях, когда излишние деньги начисляются из-за ошибок, допущенных при оформлении пенсии не по вине пожилых людей. «Нет подлога со стороны пенсионера — нет основания для взыскания», — приводит суть решения суда портал moi-goda.ru. Добросовестные граждане не должны страдать в случаях, когда ошибки допускают даже профессионалы из ПФР.

Одним из поводов для решения суда стало обращение жительницы Вологодской области Надежды Горностаевой. Женщине из-за ошибок экспертов с нарушением процедуры оформили инвалидность: после проверки по иску ПФР с нее взыскали почти 400 тысяч «неправомерно» начисленных рублей. Пенсионерка в спорах с фондом дошла до Конституционного суда, который принял ее сторону.

Решения КС вступают в силу с момента опубликования, то есть суды всех уровней в похожих спорах должны руководствоваться его вердиктом. Однако территориальные органы пенсионного фонда, скорее всего, будут продолжать обращаться в суд — ведь они руководствуются законами, которые пока не изменены Госдумой. Ранее Конституционный суд занимался проблемами так называемых «северных коэффициентов» к зарплатам жителей Ямала и Югры.

С 1 апреля социальные пенсии в России собираются проиндексировать на 2,9%, напоминает «Национальная служба новостей». С таким предложением выступил Минтруд РФ. При этом средняя социальная пенсия увеличится на 255 рублей — до 9 тысяч 62 рублей. Средние пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составят 13 тысяч 410 рублей и 13 тысяч 556 рублей соответственно.

Владимир Васин
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