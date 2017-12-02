Росстат рассказал, как выросли пенсии в 2017 году

11:07 02 декабря 2017 0

Средний размер пенсии в октябре 2017 года составил 12 962 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За десять месяцев 2017 года пенсии в России выросли в номинальном выражении на 8,0%, в реальном — на 3,9%. При подсчетах учитывалась единовременная выплата в пять тысяч рублей, которую пенсионеры получили в январе.

Согласно исследованию Росстата, средний размер назначенных пенсий в октябре составил 33,9% от средней начисленной зарплаты по стране, передает «Интерфакс». Средний размер ежемесячной пенсии в октябре 2017 года составил 12 962 рублей. В номинальном выражении он увеличился на 4,2% по сравнению с октябрем прошлого года. С поправкой на инфляцию рост составил 1,5%.

Как писало «URA.RU», ранее глава Минфина Министр Силуанов объявил, как проиндексируют пенсии россиянам в 2018 году.