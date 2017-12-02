{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
02 декабря 2017
01 декабря 2017
Главные новости Москвы
11:07  02 декабря 2017 0

Росстат рассказал, как выросли пенсии в 2017 году

Зеленые фигурки на ул. Восточной между Малышева-Ленина. Екатеринбург, пенсионер, уличное искусство
Средний размер пенсии в октябре 2017 года составил 12 962 рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
все новости сюжета

За десять месяцев 2017 года пенсии в России выросли в номинальном выражении на 8,0%, в реальном — на 3,9%. При подсчетах учитывалась единовременная выплата в пять тысяч рублей, которую пенсионеры получили в январе.

Согласно исследованию Росстата, средний размер назначенных пенсий в октябре составил 33,9% от средней начисленной зарплаты по стране, передает «Интерфакс». Средний размер ежемесячной пенсии в октябре 2017 года составил 12 962 рублей. В номинальном выражении он увеличился на 4,2% по сравнению с октябрем прошлого года. С поправкой на инфляцию рост составил 1,5%.

Как писало «URA.RU», ранее глава Минфина Министр Силуанов объявил, как проиндексируют пенсии россиянам в 2018 году.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров