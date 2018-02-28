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28 февраля 2018
14:32  28 февраля 2018 14

Север могут оставить без надбавок и длинных отпусков. Вопрос обсуждается в правительстве

Научная конференция
Власти решают, как помочь бизнесу в условиях АрктикиФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Для решения вопросов о поддержке среднего и малого бизнеса в условиях Арктики правительство РФ создаст рабочую группу. Об этом сообщил первый заместитель председателя Правительства РФ Игорь Шувалов во время визита в Архангельск. Совет обсудит систему возмещения убытков бизнесу, который он несет из-за сложных условий труда.

На совещании в деталях обсудили проект поддержки малого и среднего бизнеса. «В условиях Арктики существует законодательство, достаточно обременительное для предпринимателей, труд стоит дороже. Некоторые предлагают, чтобы мы создали систему возмещения затрат предпринимателей, которые они несут с более длинными отпусками, сокращенным рабочим днем для женщин и с теми коэффициентами, которые на Севере приняты и подтверждены решением Конституционного суда», — цитирует Шувалова 29.ru.

По словам Шувалова, на совещании было озвучено несколько вариантов поддержи арктического предпринимательства. В результате будет создана рабочая группа, чтобы определить реальный подход, который можно реализовать. Он также отметил, что в совет войдут губернатор Архангельской области Игорь Орлов и заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев.

Ранее сенаторы Совета Федерации во время работы над совершенствованием федерального законодательства, связанного с освоением и развитием российской Арктики, отметили, что будут использовать итоги форума «Арктика — особый уровень прав человека», который состоялся в конце 2017 года, напоминает «Федеральное агентство новостей». Там обсудили в том числе и вопросы развития бизнеса в этом регионе.

Иван Шестак
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