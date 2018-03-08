Coca-Cola впервые в истории выпустит алкогольный напиток

01:06 08 марта 2018 0

Крупнейший производитель безалкогольных напитков открывает для себя новые направления Фото: Анна Майорова © URA.RU

Американская компания Coca-Cola, которая является крупнейшим производителем безалкогольных напитков в мире, собирается выпустить свой первый алкогольный продукт.

Сначала напиток появится в Японии. Корпорация планирует потеснить популярные в этой стране слабоалкогольные бренды. Градус этих напитков составляет примерно от трех до восьми процентов. Отмечается, что они пользуются особой популярностью у женщин, передает телеканал 360.

«Это уникальный случай в нашей истории. Coca-Cola всегда фокусировалась только на безалкогольных напитках», — рассказал глава японского отделения Coca-Cola Хорхе Гардуньо. Он также добавил, что корпорация открывает для себя новые направления. При этом не исключено, что новый продукт может так и остаться только на территории Японии.

Как сообщает RT, Coca-Cola пока что не собирается выстраивать производство слабоалкогольных напитков в России. «У компании нет планов выпускать в ближайшее время даже слабоалкогольные напитки в России. Может быть, что-то поменяется в ближайшие годы», — сообщается в пресс-службе компании.