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08 марта 2018
07 марта 2018
01:06  08 марта 2018 0

Coca-Cola впервые в истории выпустит алкогольный напиток

Завод Coca-Cola Hellenic.Екатеринбург , логотип, музей coca cola
Крупнейший производитель безалкогольных напитков открывает для себя новые направленияФото: Анна Майорова © URA.RU

Американская компания Coca-Cola, которая является крупнейшим производителем безалкогольных напитков в мире, собирается выпустить свой первый алкогольный продукт.

Сначала напиток появится в Японии. Корпорация планирует потеснить популярные в этой стране слабоалкогольные бренды. Градус этих напитков составляет примерно от трех до восьми процентов. Отмечается, что они пользуются особой популярностью у женщин, передает телеканал 360.

«Это уникальный случай в нашей истории. Coca-Cola всегда фокусировалась только на безалкогольных напитках», — рассказал глава японского отделения Coca-Cola Хорхе Гардуньо. Он также добавил, что корпорация открывает для себя новые направления. При этом не исключено, что новый продукт может так и остаться только на территории Японии.

Как сообщает RT, Coca-Cola пока что не собирается выстраивать производство слабоалкогольных напитков в России. «У компании нет планов выпускать в ближайшее время даже слабоалкогольные напитки в России. Может быть, что-то поменяется в ближайшие годы», — сообщается в пресс-службе компании.

Александр Черноскутов
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