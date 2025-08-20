20 августа 2025

Российские хакеры взломали базу данных Украины и раскрыли ужасающие потери

Killnet: во взломанных базах Украины сообщается о 1,7 млн потерь
Российские хакеры из Killnet взломали базы данных Украины
Российские хакеры из Killnet взломали базы данных Украины

Один из ключевых участников хакерской группировки Killnet, известный под псевдонимом PalachPro, сообщил о взломе базы данных украинских военных и доступе к информации о потерях армии Украины. Они составили около 1,7 млн человек, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Хакеры получили сведения о потерях украинских сил, которые, по их данным, составляют 1,7 миллиона человек», — написала Симоньян в Х. Сам PalachPro призывает президента Украины Владимира Зеленского пойти на сделку в ближайшее время.

Ранее центр противодействия дезинформации при СНБО Украины уже опровергал сведения о потерях ВСУ в 1,7 миллиона человек, заявив, что эта информация является фейком и не соответствует официальным данным. В качестве аргумента украинская сторона ссылалась на заявление президента Владимира Зеленского, который в январе 2025 года озвучил численность личного состава ВСУ в 800 тысяч человек.

