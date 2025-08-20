20 августа 2025

Мелони предложила дать Украине гарантии безопасности без приема в НАТО

Предложение Мелони сводится о коллективной обороне по типу НАТО, но без приема Украины в альянс
Предложение Мелони сводится о коллективной обороне по типу НАТО, но без приема Украины в альянс
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони продвигает среди европейских союзников план военной коллективной помощи Украине без ее вступления в НАТО. Об этом сообщает Bloomberg. 

"Предложение Мелони сводится к пункту о коллективной обороне по типу НАТО, но не связано с фактическим членством в альянсе. Это один из множества вариантов, которые конкретизируются по мере того, как президент США Дональд Трамп согласился поддержать гарантии безопасности для Украины", — пишет агентство  Bloomberg

Издание отмечает, что итальянский план признает, что членство Украины в НАТО не обсуждается, но предлагает механизм коллективной помощи. По словам источников, вариант «НАТО-лайт» обяжет страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, принимать ответ в случае военных действий против Украины. 

Такой механизм не равен коллективной обороне по статье 5 устава НАТО. Однако он предусматривает обязательство оперативно согласовать ответные меры в течение 24 часов, пишет «Национальная служба новостей». 

