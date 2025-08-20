20 августа 2025

Назван регион, где ВСУ понесли самые большие потери

Потери ВСУ в Курской области стали самыми масштабными с начала СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Противник терпит поражение в боях по всей линии фронта
Противник терпит поражение в боях по всей линии фронта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Потери ВСУ на территории Курской области стали самыми значительными за прошедшие за три года проведения спецоперации. Об этом сообщил источник в силовых структурах РФ.

«Наибольшие потери противник понес в ходе провального контрнаступления на Запорожье и „курской авантюры“. Таким образом, потери ВСУ в Курской области стали самыми масштабными за все три года», — рассказал собеседник ТАСС.

Ранее в результате хакерской атаки были взломаны базы украинского генштаба командования вооруженными силами. Судя по полученным данным, общие потери Киева превышают 1,7 млн человек — убитых, тяжелораненых и пропавших без вести. С учетом дезертиров и пленных — цифра может составлять 8,5 млн человек, пишет «Национальная служба новостей». Вооружение на Украину поставляли 43 страны.

Неделю назад киевский режим исказил данные о ситуации в Бессаловке Сумской области, что связали в большими потерями на фронте. Свое недовольство выразила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, передает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Потери ВСУ на территории Курской области стали самыми значительными за прошедшие за три года проведения спецоперации. Об этом сообщил источник в силовых структурах РФ. «Наибольшие потери противник понес в ходе провального контрнаступления на Запорожье и „курской авантюры“. Таким образом, потери ВСУ в Курской области стали самыми масштабными за все три года», — рассказал собеседник ТАСС. Ранее в результате хакерской атаки были взломаны базы украинского генштаба командования вооруженными силами. Судя по полученным данным, общие потери Киева превышают 1,7 млн человек — убитых, тяжелораненых и пропавших без вести. С учетом дезертиров и пленных — цифра может составлять 8,5 млн человек, пишет «Национальная служба новостей». Вооружение на Украину поставляли 43 страны. Неделю назад киевский режим исказил данные о ситуации в Бессаловке Сумской области, что связали в большими потерями на фронте. Свое недовольство выразила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...