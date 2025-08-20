20 августа 2025

Порошенко* обозначил дальнейший путь Украины

Порошенко*: Украина не откажется от вступления в НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Порошенко* заявил, что Украина не откажется от НАТО
Порошенко* заявил, что Украина не откажется от НАТО Фото:

Украина не намерена отказываться от стремления к членству в НАТО. Об этом заявил экс-президент страны Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). 

«Мы не должны отказываться от идеи участия Украины в формате НАТО — это самый эффективный способ остановить вооруженный конфликт», — заявил Порошенко в интервью телеканалу MSNBC. Порошенко подчеркнул, что прошедшие переговоры президента США Дональда Трампа с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Анкоридже и Вашингтоне укрепили надежды Киева на стабилизацию ситуации.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что мир на Украине возможен только при отказе Киева и Запада от идеи вступления страны в НАТО, подчеркивая, что стремление Украины к членству в альянсе стало причиной конфликта с Россией. Президент России Владимир Путин также отмечал, что нейтральный статус Украины был закреплен в декларации о независимости и попытки втянуть страну в НАТО воспринимаются Москвой как угроза.

*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина не намерена отказываться от стремления к членству в НАТО. Об этом заявил экс-президент страны Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).  «Мы не должны отказываться от идеи участия Украины в формате НАТО — это самый эффективный способ остановить вооруженный конфликт», — заявил Порошенко в интервью телеканалу MSNBC. Порошенко подчеркнул, что прошедшие переговоры президента США Дональда Трампа с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Анкоридже и Вашингтоне укрепили надежды Киева на стабилизацию ситуации. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что мир на Украине возможен только при отказе Киева и Запада от идеи вступления страны в НАТО, подчеркивая, что стремление Украины к членству в альянсе стало причиной конфликта с Россией. Президент России Владимир Путин также отмечал, что нейтральный статус Украины был закреплен в декларации о независимости и попытки втянуть страну в НАТО воспринимаются Москвой как угроза. *Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...