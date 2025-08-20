Украина не намерена отказываться от стремления к членству в НАТО. Об этом заявил экс-президент страны Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).
«Мы не должны отказываться от идеи участия Украины в формате НАТО — это самый эффективный способ остановить вооруженный конфликт», — заявил Порошенко в интервью телеканалу MSNBC. Порошенко подчеркнул, что прошедшие переговоры президента США Дональда Трампа с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Анкоридже и Вашингтоне укрепили надежды Киева на стабилизацию ситуации.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что мир на Украине возможен только при отказе Киева и Запада от идеи вступления страны в НАТО, подчеркивая, что стремление Украины к членству в альянсе стало причиной конфликта с Россией. Президент России Владимир Путин также отмечал, что нейтральный статус Украины был закреплен в декларации о независимости и попытки втянуть страну в НАТО воспринимаются Москвой как угроза.
*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
