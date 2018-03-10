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Добрый день! Суббота. И вот главное к этому часу:
Вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов публично обозвал Патриарха Кирилла сигаретным митрополитом и агентом КГБ. Старые «грешки» главе РПЦ вспомнили после его рассказа о том, как Россия спасла Болгарию от османского ига.
Православный школьник атаковал офис КПРФ в Санкт-Петербурге. Он исписал стенд партии лозунгами «красные должны умереть» и оказал сопротивление полиции.
Уральские спортсменки — паралимпийки завоевали призовые медали на Играх в Пхенчахане. Одну золотою и одну серебряную.
Депутат Тамара Плетнева призвала россиянок не поднимать тему сексуальных домогательств. Это случилось после того, как обвиненный в них глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий публично извинился за свое поведение. Мы узнали у экспертов, почему в России не получается раскрутить скандал с домогательствами, похожий на войну в Голливуде.
Екатеринбуржцев причислили к богачам. Столица Свердловской области вошла в тройку городов России с самой высокой средней зарплатой.
Актер Михаил Ефремов обматерил зрителей в Самаре прямо во время спектакля. Позже он попытался объяснить свой поступок, но это только разозлило его поклонников. Досталось и областному министру культуры, который был среди гостей и не сделал замечание «пьяному» актеру.