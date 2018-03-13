«Ты и твоя сестра!» Тренер «Зенита» обругал болельщика в Сети

08:13 13 марта 2018 0

Болельщик не ожидал ответного комментария от тренера Фото: Роберто Манчини, Instagram

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини вступил в словесную перепалку с болельщиком клуба. После поражения питерской команды некий Илья Залепухин «послал» тренера в своем аккаунте Instagram, и Манчини ответил ему в комментариях.

Болельщик сопроводил фотографию с трибун надписью на итальянском языке, которая значит «Иди в задницу!». Он остался недоволен результатом игры со счетом 0:0 и добавил хэштеги «манчиниаут», пишет телеканал 360. Тренер «сине-бело-голубых» быстро отреагировал и оставил самый первый комментарий со своего официального аккаунта: «Ты и твоя сестра».

В петербургском футбольном клубе отреагировали на инцидент. В пресс-службе пояснили, что «Зенит» уважает как своих болельщиков, так и главного тренера команды. В клубе попросили обе стороны быть взаимовежливыми, передает портал newinform.com. Болельщик тоже прокомментировал ситуацию. По информации «Газеты.ru», Залепухин написал пост после «90 минут унылейшего футбола» и не ожидал ответной реакции, однако комментарии Манчини его рассмешили и обрадовали.

Ранее «Зенит» проиграл «РБ Лейпцигу» со счетом 2:1. Роберто Манчини после матча заявил, что ему «не верится, насколько плохо мы начали играть», сообщало «Федеральное агентство новостей».