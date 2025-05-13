Путин объяснил разницу между новобранцами в армиях России и Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил о различиях в подходах к мобилизации в России и на Украине во время встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Событие транслировалось на канале «Россия 24».
Путин указал на незаконные методы, используемые киевским режимом для пополнения состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Я хочу обратить внимание на то, что если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей как собак вылавливают на улице, то у нас — ребята идут сами», — подчеркнул российский президент.
В отличие от этого, в России, по словам президента, наблюдается высокий уровень добровольческой активности. «А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят, и из ваших трудовых коллективов, в том числе», — отметил Путин.
Ранее издание The Guardian сообщало, что большинство украинцев предпочли бы покинуть страну, чтобы избежать отправки на фронт. Кроме того, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов напоминал, что Владимир Путин поднимал вопрос о прекращении принудительной мобилизации на Украине во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
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