Путин: одних извинений от брендов, ушедших из РФ, недостаточно для возвращения

Президент России Владимир Путин заявил, что простых извинений от западных брендов, покинувших российский рынок, недостаточно для их возвращения в страну. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с руководителями организации «Деловая Россия».
«Извинений от западных брендов для возвращения в РФ будет недостаточно», — заявил Путин в ходе встречи, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». Он также упомянул, что теперь многие крупные бренды обращаются с просьбами о возвращении на российский рынок. Однако Россия не будут пускать на внутренний рынок компании, если это не отвечает интересам страны. Страна будет прежде всего смотреть на то, как компания себя вела, уходя из страны, и принимать на основе этого решение.
Глава государства также выступил против возвращения тех брендов, которые «хамили и оскорбляли» Россию, а также финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он добавил, что страна будет, в первую очередь, ориентироваться на свои национальные интересы, принимая решение о возвращении западной компании.
Ранее Владимир Путин уже подчеркивал, что возвращение западных компаний на российский рынок должно происходить с учетом интересов отечественных производителей и инвесторов, а также соблюдения баланса между конкуренцией и поддержкой национального бизнеса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что российские компании успешно заняли освободившиеся ниши и не заинтересованы в возвращении ушедших брендов.
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