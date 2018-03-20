{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Посещаемость сайта превысила 1,6 млн
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,55
Динамика за 2 недели
Евро 70,60
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 марта 2018
19 марта 2018
04:48  20 марта 2018 0

В Москве назвали поэта и писателя 2017 года. Среди лауреатов — представители Урала

Визит Вексельберга в Пермь, голубицкий вениамин
Вениамин Голубицкий кроме своей основной деятельности известен как автор нескольких поэтических сборниковФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В понедельник, 19 марта, в Москве были объявлены имена лауреатов престижных литературных премий«Писатель года» и «Поэт года». Несмотря на то, что финал вышли 200 поэтов и 100 прозаиков, лауреатами главной премии стали только двое: уральский поэт Вениамин Голубицкий и вологодский писатель Олег Ларионов.

Кроме того, в поэтических номинациях жюри конкурса отметило оренбуржца Ивана Малова (номинация «Лирика») и Любовь Сердечную (номинация «Песни»). Среди прозаиков премии получили Галина Одинцова (номинация «Мемуары»), Дмитрий Басов (номинация «Фантастика»), екатеринбурженка Дарья Мясникова (номинация «Юмор») и еще один представитель Урала Александр Коротич (номинация «Детская литература»).

Дебютантами 2017 года по заключению жюри стали поэт Александр Шелухин и писательница Александра Натарова, сообщает ТАСС. Лауреаты по традиции получили призы Союза писателей России: памятную статуэтку, представляющую собой перо, а также договор на издание книги.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров