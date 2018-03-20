04:48 20 марта 2018 0

Вениамин Голубицкий кроме своей основной деятельности известен как автор нескольких поэтических сборников Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В понедельник, 19 марта, в Москве были объявлены имена лауреатов престижных литературных премий«Писатель года» и «Поэт года». Несмотря на то, что финал вышли 200 поэтов и 100 прозаиков, лауреатами главной премии стали только двое: уральский поэт Вениамин Голубицкий и вологодский писатель Олег Ларионов.

Кроме того, в поэтических номинациях жюри конкурса отметило оренбуржца Ивана Малова (номинация «Лирика») и Любовь Сердечную (номинация «Песни»). Среди прозаиков премии получили Галина Одинцова (номинация «Мемуары»), Дмитрий Басов (номинация «Фантастика»), екатеринбурженка Дарья Мясникова (номинация «Юмор») и еще один представитель Урала Александр Коротич (номинация «Детская литература»).

Дебютантами 2017 года по заключению жюри стали поэт Александр Шелухин и писательница Александра Натарова, сообщает ТАСС. Лауреаты по традиции получили призы Союза писателей России: памятную статуэтку, представляющую собой перо, а также договор на издание книги.