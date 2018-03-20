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20 марта 2018
19 марта 2018
09:45  20 марта 2018 0

Пожар в приморском приюте для бездомных унес жизни четырех человек

Пожарно-тактическое учение в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Екатеринбург , пожарный, мчс россии, пожар, пожарная охрана, пожарная безопасность
Пожар произошел в одном из домов во ВладивостокеФото: Анна Майорова © URA.RU

В частном жилом доме во Владивостоке, где по неподтвержденной пока информации находился приют для бездомных, произошел сильный пожар. В результате происшествия погибли четыре человека.

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю после пожара приняло решение о возбуждении уголовного дела, сообщает телеканал 360. «По факту смерти людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 201 УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам», — рассказали в ведомстве. По одной из версий, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Пожар в частном жилом доме в Приморье вспыхнул поздно вечером в понедельник, 19 марта. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. В здании находился приют для бездомных, передает RT. Пожарным удалось спасти 11 человек, еще четверо погибли — их тела обнаружили после того, как пламя было потушено.

Дарья Корчак
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