К журналистам Sputnik Азербайджан пустили российского консула

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Российский консул интересовался состоянием здоровья журналистов
Российский консул интересовался состоянием здоровья журналистов Фото:
новость из сюжета
В российское агентство Sputnik в Азербайджане нагрянули с обысками

Российский консул встретился с сотрудниками Sputnik Азербайджан, которых не освободили. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

«Российский консул встретился с главой редакции Sputnik Азербайджан Игорем Картавых и шеф-редактором Евгением Белоусовым. Они обеспечены медикаментами и питанием, чувствуют себя нормально, насколько это возможно в данной ситуации», — пишет агентство. 

Власти Азербайджана 30 июня задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы «Россия сегодня») семь человек. 3 июля пятерых из них освободили. Генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев сделал заявление, что в нынешних условиях работа Sputnik Азербайджан невозможна

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Российский консул встретился с сотрудниками Sputnik Азербайджан, которых не освободили. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье. «Российский консул встретился с главой редакции Sputnik Азербайджан Игорем Картавых и шеф-редактором Евгением Белоусовым. Они обеспечены медикаментами и питанием, чувствуют себя нормально, насколько это возможно в данной ситуации», — пишет агентство.  Власти Азербайджана 30 июня задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы «Россия сегодня») семь человек. 3 июля пятерых из них освободили. Генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев сделал заявление, что в нынешних условиях работа Sputnik Азербайджан невозможна. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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