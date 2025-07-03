К журналистам Sputnik Азербайджан пустили российского консула

Российский консул встретился с сотрудниками Sputnik Азербайджан, которых не освободили. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
«Российский консул встретился с главой редакции Sputnik Азербайджан Игорем Картавых и шеф-редактором Евгением Белоусовым. Они обеспечены медикаментами и питанием, чувствуют себя нормально, насколько это возможно в данной ситуации», — пишет агентство.
Власти Азербайджана 30 июня задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы «Россия сегодня») семь человек. 3 июля пятерых из них освободили. Генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев сделал заявление, что в нынешних условиях работа Sputnik Азербайджан невозможна.
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