Мизулина пожаловалась в Генпрокуратуру из-за искажения ее слов о трагедии в Кемерове

18:52 30 марта 2018 0

В интернете распространили только часть заявления Мизулиной по трагедии в Кемерово Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Член Совета Федерации Елена Мизулина направила жалобу в Генпрокуратуру после того, как некоторые СМИ, а также блогеры и пользователи соцсетей распространили в искаженном виде ее заявление о трагедии в Кемерове, вышедшее на телеканале «Россия 1». Обращение сенатора опубликовано на ее официальном сайте.

После публикации видеозаписи передачи с участием Мизулиной на YouTube появился ролик с ее выступлением, из которого были вырезаны соболезнования родственникам погибших. В видео вошел только отрывок выступления сенатора, в котором она называет пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове ударом в спину для Владимира Путина. Данное высказывание вызвало возмущение в соцсетях.

На сайте Мизулиной подчеркивается, что авторы ролика ввели аудиторию в заблуждение и скрыли истинную позицию сенатора. Мизулина направила официальный запрос Генпрокурору РФ с просьбой провести прокурорскую проверку по факту распространения заведомо ложной информации.