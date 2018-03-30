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30 марта 2018
18:52  30 марта 2018 0

Мизулина пожаловалась в Генпрокуратуру из-за искажения ее слов о трагедии в Кемерове

Пресс-конференция в ТАСС с участием Елены Мизулиной. Москва, мизулина елена
В интернете распространили только часть заявления Мизулиной по трагедии в КемеровоФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Член Совета Федерации Елена Мизулина направила жалобу в Генпрокуратуру после того, как некоторые СМИ, а также блогеры и пользователи соцсетей распространили в искаженном виде ее заявление о трагедии в Кемерове, вышедшее на телеканале «Россия 1». Обращение сенатора опубликовано на ее официальном сайте.

После публикации видеозаписи передачи с участием Мизулиной на YouTube появился ролик с ее выступлением, из которого были вырезаны соболезнования родственникам погибших. В видео вошел только отрывок выступления сенатора, в котором она называет пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове ударом в спину для Владимира Путина. Данное высказывание вызвало возмущение в соцсетях.

На сайте Мизулиной подчеркивается, что авторы ролика ввели аудиторию в заблуждение и скрыли истинную позицию сенатора. Мизулина направила официальный запрос Генпрокурору РФ с просьбой провести прокурорскую проверку по факту распространения заведомо ложной информации.

Дарья Корчак
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