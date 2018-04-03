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03 апреля 2018
02 апреля 2018
Главные новости Москвы
06:43  03 апреля 2018 0

Генконсульство РФ в США потребовало соблюдения прав летчика Ярошенко. Дипломаты приехали к нему в тюрьму

Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, колючая проволока, зона, тюрьма, ограждение, запертная зона
Россиянин жалуется на провокации со стороны сотрудников тюрьмыФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Сотрудники Генконсульства РФ в США посетили российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в тюрьме Форт Дикс (штат Нью-Джерси). Дипломаты потребовали от руководства учреждения соблюдения права россиянина, который ранее обвинил тюремных надзирателей в намеренных провокациях.

«При поддержке посольства была организована встреча дипломатов Генконсульства с К. Ярошенко, в ходе которой он пожаловался на необоснованные прилюдные досмотры и обыски без видимых на то причин и негативное личное отношение к нему со стороны русофобски настроенного руководящего сотрудника тюрьмы», — цитирует заявление МИД РФ «Федеральное агентство новостей».

Сам Ярошенко считает, что сотрудники тюрьмы осознанно пытаются спровоцировать его на нарушение режима. Это позволит отправить россиянина в карцер, тем самым лишив его возможности общения с родными и СМИ. В консульстве РФ подчеркнули, что ситуация в Форт Диксе находится под постоянным контролем российских дипломатов.

Напомним, что Ярошенко в 2011 году был приговорен к 20 годам тюрьмы. Суд признал российского летчика виновным в сговоре с целью доставки наркотиков на территорию США.

Сергей Макеев
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