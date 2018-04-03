06:43 03 апреля 2018 0

Россиянин жалуется на провокации со стороны сотрудников тюрьмы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Сотрудники Генконсульства РФ в США посетили российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в тюрьме Форт Дикс (штат Нью-Джерси). Дипломаты потребовали от руководства учреждения соблюдения права россиянина, который ранее обвинил тюремных надзирателей в намеренных провокациях.

«При поддержке посольства была организована встреча дипломатов Генконсульства с К. Ярошенко, в ходе которой он пожаловался на необоснованные прилюдные досмотры и обыски без видимых на то причин и негативное личное отношение к нему со стороны русофобски настроенного руководящего сотрудника тюрьмы», — цитирует заявление МИД РФ «Федеральное агентство новостей».

Сам Ярошенко считает, что сотрудники тюрьмы осознанно пытаются спровоцировать его на нарушение режима. Это позволит отправить россиянина в карцер, тем самым лишив его возможности общения с родными и СМИ. В консульстве РФ подчеркнули, что ситуация в Форт Диксе находится под постоянным контролем российских дипломатов.

Напомним, что Ярошенко в 2011 году был приговорен к 20 годам тюрьмы. Суд признал российского летчика виновным в сговоре с целью доставки наркотиков на территорию США.