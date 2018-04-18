Собянину отказались повышать пособие, которое он получает в Тюмени

14:00 18 апреля 2018 2

Тюменские чиновники придумали, как сэкономить бюджетные деньги Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени решили «отвязать» размер выплат почетным гражданам города от МРОТ. Теперь, если изменения одобрит городская дума, сумма ежемесячной выплаты станет фиксированной и не будет расти вместе с минимальным размером оплаты труда. Такое изменение городские чиновники предложили внести в муниципальное Положение о поощрениях. Среди почетных граждан Тюмени — экс-губернатор региона, ныне — мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам замглавы администрации города Ольги Векшиной, речь идет не только о размере выплат, но и о возможности установки мемориальной доски в целях увековечивания памяти почетного гражданина. В случае, если гордума одобрит документ, размер ежемесячной материальной помощи почетным гражданам перестанет расти вместе с МРОТ и будет установлен на уровне 15 тысяч рублей — он высчитан с учетом размера МРОТ, установленного в январе этого года. Такие выплаты положены почетным гражданам, получающим пенсии по старости или по инвалидности. «Мы уходит от МРОТ, на 1 января он составляет 9 490 рублей. С 1 июня он увеличивается до 11 163 рублей. В связи с этим очень сложно формировать бюджет, поэтому предлагаем установить единую цифру. Такая практика есть в других субъектах», — пояснила чиновница.

Кроме того, «открепить» от МРОТ предполагается и ежегодную выплату к Дню города — каждый почетный гражданин имеет право получить по 10 минимальных размеров оплаты труда. Чиновники предложили выплачивать по 95 тысяч рублей. Размер оплаты расходов на погребение и установку памятника планируется установить на уровне не более 280 тысяч рублей и не более 190 тысяч — ранее эти выплаты также зависели от МРОТ. Предложение на заседании думской комиссии по соцполитике было поддержано единогласно. Теперь вопрос предстоит рассмотреть всем народным избранникам 26 апреля.

Согласно данным официального портала администрации Тюмени, к этому дню звание почетного гражданина города получили 50 человек. Отсчет ведется с 1867 года — восемь человек удостоены этой почести еще в дореволюционный период. В частности, почетными гражданами Тюмени являются экс-губернатор области Сергей Собянин, экс-мэр города Степан Киричук, писатель Владислав Крапивин, доктор медицинских наук, главврач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов, кандидат биологических наук, известная травница Лидия Сурина, экс-глава администрации Тюмени, экс-депутат Госдумы Геннадий Райков и другие.