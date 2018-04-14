08:20 14 апреля 2018 0

Объект находится в южной части Полярного Урала Фото: сайт greenarctic.ru

Волонтеры из Салехарда, Воркуты, Екатеринбурга, Ярославля и Тюмени занялись восстановлением заброшенного здания бывшей метеостанции в горном массиве Рай-Из в южной части Полярного Урала. Очередной этап работ на объекте состоится в период с 11 по 15 апреля. На месте метеостанции появится комфортный туристско-краеведческий объект — первый горный приют на Полярном Урале.

За восстановление метеостанции взялись добровольцы межрегиональной общественной экосоциологической организации «Зеленая Арктика». Сооружение находится на высоте 868 метров над уровнем моря, отсюда название проекта — «Высота 868». «Шаг за шагом, „Зеленая Арктика“ превращает, некогда пустующие развалины метеостанции в комфортный туристско-краеведческий объект. С каждым годом, приют набирает популярность среди путешественников», — сообщили организаторы на странице проекта в Facebook.

По словам волонтеров, на месте полярного приюта они также установят навигационный знак, который будет указывать на ближайшие достопримечательности: Каскадные озера, Нефритовую долину, ледник «Романтиков». Организаторы подчеркнули что, любой желающий сможет посетить приют, сбросить снаряжение и восстановить силы для дальнейшего пути.

Фото: www.greenarctic.ru

Фото: www.greenarctic.ru

Около бывшей метеостанции Фото: www.greenarctic.ru

Около бывшей метеостанции Фото: www.greenarctic.ru

Около бывшей метеостанции Фото: www.greenarctic.ru

Волонтеры активно восстанавливают старое здание Фото: www.greenarctic.ru