Волонтеры из Салехарда, Воркуты, Екатеринбурга, Ярославля и Тюмени занялись восстановлением заброшенного здания бывшей метеостанции в горном массиве Рай-Из в южной части Полярного Урала. Очередной этап работ на объекте состоится в период с 11 по 15 апреля. На месте метеостанции появится комфортный туристско-краеведческий объект — первый горный приют на Полярном Урале.
За восстановление метеостанции взялись добровольцы межрегиональной общественной экосоциологической организации «Зеленая Арктика». Сооружение находится на высоте 868 метров над уровнем моря, отсюда название проекта — «Высота 868». «Шаг за шагом, „Зеленая Арктика“ превращает, некогда пустующие развалины метеостанции в комфортный туристско-краеведческий объект. С каждым годом, приют набирает популярность среди путешественников», — сообщили организаторы на странице проекта в Facebook.
По словам волонтеров, на месте полярного приюта они также установят навигационный знак, который будет указывать на ближайшие достопримечательности: Каскадные озера, Нефритовую долину, ледник «Романтиков». Организаторы подчеркнули что, любой желающий сможет посетить приют, сбросить снаряжение и восстановить силы для дальнейшего пути.