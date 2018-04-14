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14 апреля 2018
13 апреля 2018
08:20  14 апреля 2018 0

Уральские волонтеры создают уникальный объект для путешествий по Ямалу. ФОТО

Объект находится в южной части Полярного УралаФото: сайт greenarctic.ru

Волонтеры из Салехарда, Воркуты, Екатеринбурга, Ярославля и Тюмени занялись восстановлением заброшенного здания бывшей метеостанции в горном массиве Рай-Из в южной части Полярного Урала. Очередной этап работ на объекте состоится в период с 11 по 15 апреля. На месте метеостанции появится комфортный туристско-краеведческий объект — первый горный приют на Полярном Урале.

За восстановление метеостанции взялись добровольцы межрегиональной общественной экосоциологической организации «Зеленая Арктика». Сооружение находится на высоте 868 метров над уровнем моря, отсюда название проекта — «Высота 868». «Шаг за шагом, „Зеленая Арктика“ превращает, некогда пустующие развалины метеостанции в комфортный туристско-краеведческий объект. С каждым годом, приют набирает популярность среди путешественников», — сообщили организаторы на странице проекта в Facebook.

По словам волонтеров, на месте полярного приюта они также установят навигационный знак, который будет указывать на ближайшие достопримечательности: Каскадные озера, Нефритовую долину, ледник «Романтиков». Организаторы подчеркнули что, любой желающий сможет посетить приют, сбросить снаряжение и восстановить силы для дальнейшего пути.

Фото: www.greenarctic.ru
Фото: www.greenarctic.ru
Около бывшей метеостанции
Фото: www.greenarctic.ru
Около бывшей метеостанции
Фото: www.greenarctic.ru
Около бывшей метеостанции
Фото: www.greenarctic.ru
Волонтеры активно восстанавливают старое здание
Фото: www.greenarctic.ru
Фото: www.greenarctic.ru

Иван Шестак
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