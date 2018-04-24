В Москве стартовали ультрасовременные курсы для борцов с коррупцией

В Генпрокуратуре России во вторник, 24 апреля, открылись курсы по подготовке правительственных экспертов, ответственных за выполнение Конвенции ООН против коррупции. Российские прокуроры приняли в своих стенах двадцать иностранных специалистов из Австрии, Алжира, Беларуси, Ирака, Иордании, Кыргызстана, Камбоджи, Ливана, Мальдив, Объединенных Арабских Эмиратов, Папуа — Новой Гвинеи, России, Туниса, Туркменистана и Хорватии.
Как рассказали «URA.RU» в ведомстве, курсы в новом формате впервые проводятся с участием экспертов управления ООН по наркотикам и преступности. И в этом их уникальность. Три дня собравшиеся со всего мира борцы с коррупцией будут изучать главы Конвенции, составлять проекты, проводить телеконференции. Они также пройдут через ряд тренингов и обменяются своими наработками в области противодействия коррупции.
Правительственные эксперты мониторят исполнение положений Конвенции в своих странах, помогают своим государствам выполнять эти положения, а также непредвзято оценивают антикоррупционные законы своих стран, выявляют пробелы и придумывают, как преодолевать существующие трудности, пояснили агентству.
Впервые такие курсы прошли по инициативе России в 2012 году. Их высоко оценили структуры ООН, в итоге круг участников расширился, а обучающая программа усилилась. В общей сложности за пять лет такое обучение на базе Генпрокуратуры России прошли эксперты из более чем 70 стран мира.