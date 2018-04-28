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28 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:32  28 апреля 2018 2

Захарова перепутала наряд и устроила фурор на вечеринке. ФОТО

Медиа-форум
Мария Захарова пришла на «белую» вечеринку в цветном платьеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как нарушила дресс-код вечеринки и пришла на мероприятие в цветном платье. При этом все остальные гости были исключительно в белых нарядах.

Фото с так называемой «белой» вечеринки Захарова опубликовала на своей странице в Facebook. На фотографии она запечатлена вместе с девушкой в белом платье, при этом на самой Захаровой — платье в радужных цветах, пишет Nation News.

«Смысл идти в цветном платье, если вечеринка белая. Выделиться? Глупо», — прокомментировала одна из ее подписчиц. Сама Мария Захарова с юмором восприняла такое предположение. «Выделиться? Я не знала, что речь идет о белом дресс-коде. Пригласили по телефону. Я пришла», — пояснила она. «Все логично, белый цвет — это сочетание всех цветов радуги. Платье вскрыло истинную суть вечеринки», — придумала свое объяснение одна из подписчиц Захаровой.

Дарья Корчак
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