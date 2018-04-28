19:32 28 апреля 2018 2

Мария Захарова пришла на «белую» вечеринку в цветном платье Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как нарушила дресс-код вечеринки и пришла на мероприятие в цветном платье. При этом все остальные гости были исключительно в белых нарядах.

Фото с так называемой «белой» вечеринки Захарова опубликовала на своей странице в Facebook. На фотографии она запечатлена вместе с девушкой в белом платье, при этом на самой Захаровой — платье в радужных цветах, пишет Nation News.

«Смысл идти в цветном платье, если вечеринка белая. Выделиться? Глупо», — прокомментировала одна из ее подписчиц. Сама Мария Захарова с юмором восприняла такое предположение. «Выделиться? Я не знала, что речь идет о белом дресс-коде. Пригласили по телефону. Я пришла», — пояснила она. «Все логично, белый цвет — это сочетание всех цветов радуги. Платье вскрыло истинную суть вечеринки», — придумала свое объяснение одна из подписчиц Захаровой.