Перелом шеи и подъязычной кости: в США представили отчет о смерти Михаила Лесина

Постановление об обнародовании Вашингтоном всех документов было вынесено судьей округа Колумбия Фото: depositphotos.com © URA.RU

Городские власти Вашингтона предоставили «Радио свобода» отчет Офиса главного судебного медика о смерти бывшего министра печати России Михаила Лесина, который скончался в США в 2015 году. Согласно документу, у Лесина были зафиксированы перелом подъязычной кости и перелом шеи.

Переломы могли быть получены как в момент смерти, так и перед ней, говорится в сообщении. Также в документе есть утверждение, что шея могла быть сломана во время вскрытия тела, сообщает «Радио свобода». Помимо этого в отчете говорится, что неизвестно, расследовало ли дело ФБР, однако спецслужба участвовала в допросе свидетелей и изучении видеозаписей с камер наблюдения в отеле, где скончался бывший министр.

В докладе указано, что Лесин постоянно употреблял алкоголь во время деловых поездок. Об этом следствию рассказал живущий в Беверли-Хиллз сын экс-министра Антон. Также в отчете говорится о странном звонке ведущему дело детективу сразу после смерти Михаила Лесина. Человек представился другом покойного и пытался узнать, где находится его тело. Личность звонившего не установлена.

Ранее «URA.RU» сообщало, что суд США обязал городские власти Вашингтона обнародовать документы по делу о смерти Михаила Лесина. Предать гласности должны были различные бумаги, включая токсикологические отчеты и электронную переписку погибшего. Напомним, что тело Михаила Лесина было обнаружено в номере отеля в Вашингтоне 5 ноября 2015 года. Изначально предполагалось, что он умер от сердечного приступа, но позже на теле нашли следы травм.