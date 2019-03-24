В православной церкви предложили заводить уголовные дела на родителей детей-трансгендеров

Русская православная церковь (РПЦ) категорически против операций по смене пола, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион. Он считает, что на родителей, поощряющих трансгендерность своих детей, нужно заводить уголовные дела.
«Церковь никогда не признает те извращения, которые сегодня существуют во многих западных странах, когда, например, ребенку с самого детства, едва ли не с младенчества, внушают, что есть биологический пол и тот пол, который он сам может себе выбрать, и совершенно необязательно они должны совпадать. Я считаю, что подобного рода действия родителей должны квалифицироваться как преступление и должны наказываться в уголовном порядке», — заявил Илларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 1».
По мнению митрополита, сама операция по смене пола — кощунство. Илларион пояснил, что трансгендер, который решит принять крещение, будет крещен в соответствии с его биологическим полом, отмечает Life.