Над Астраханской областью сбит БПЛА

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ВСУ атаковали Астраханскую область
ВСУ атаковали Астраханскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Астраханской областью был замечен и сбит один беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«... уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Астраханской области», — написали в telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что в Астрахани временно приостановил работу аэропорт.

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Над Астраханской областью был замечен и сбит один беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «... уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Астраханской области», — написали в telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что в Астрахани временно приостановил работу аэропорт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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