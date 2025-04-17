Над Астраханской областью сбит БПЛА

ВСУ атаковали Астраханскую область
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Астраханской областью был замечен и сбит один беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«... уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Астраханской области», — написали в telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что в Астрахани временно приостановил работу аэропорт.
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