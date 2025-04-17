Зеленский рассказал, сколько систем Patriot может себе позволить

Украина готова приобрести у США 10 систем противоракетной обороны Patriot, при этом вопрос финансирования будет решен при международной поддержке. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Мы готовы купить системы Patriot в США. С финансированием нам помогут», — передает слова Зеленского украинский telegram-канал «Новости.Live». Лидер Украины уточнил, что Киев рассчитывает приобрести минимум 10 комплексов. Также он рассказал, что обсуждал возможность поставки Patriot с главой Белого дома Дональдом Трампом, и, по словам Зеленского, США якобы «будут работать над этим».
Ранее Bild сообщал, что американский президент Дональд Трамп отказался от предложения украинского лидера Владимира Зеленского по покупке ПВО Patriot, пишет 360.ru. Зеленский выразил намерение приобрести у Штатов ракеты за 5,5 миллиона евро за единицу. Как пишет издание, Трамп настолько сосредоточен на переговорах с Россией, что в настоящее время не проявляет интереса к получению прибыли от поставок вооружения Украине.
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