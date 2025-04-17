Иммунолог назвала симптомы болезни, которая может лишить человека физической активности

Приступы кашля с одышкой и свистящими хрипами могут быть признаками бронхиальной астмы, ранняя диагностика и лечение которой помогают избежать тяжелых осложнений. Об этом рассказала врач-аллерголог, иммунолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Чернушевич.
«Ранняя диагностика и своевременное лечение позволяют предупредить прогрессирование этого заболевания, поэтому при возникновении вышеописанных симптомов следует как можно скорее обратиться на консультацию к врачу-аллергологу», — рассказала URA.RU Чернушевич. По словам врача, если бронхиальная астма остается без должного лечения, это может привести к существенному ухудшению качества жизни пациента.
По мере прогрессирования заболевания снижается выносливость к физическим нагрузкам: со временем симптомы способны проявляться даже при выполнении повседневных дел в домашних условиях. Кроме того, недостаточный уровень кислорода в крови отрицательно влияет на функционирование различных органов, включая сердце и головной мозг.
Для постановки диагноза врач учитывает характерные симптомы, историю болезни пациента и результаты спирограммы. При подозрении на аллергическую природу заболевания назначают кожные пробы или анализ крови на специфические иммуноглобулины. В качестве лечения применяются ингаляционные противовоспалительные препараты, бронхорасширяющие средства и другие лекарства.
Специалист рекомендует своевременно лечить респираторные инфекции, контролировать аллергические заболевания и регулярно проходить вакцинацию. Также важно отказаться от курения и не злоупотреблять стерилизующими средствами в быту. Для пациентов с аллергическими проявлениями целесообразно проводить аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ), которая снижает риск развития астмы.
В настоящее время специалисты выделяют несколько разновидностей бронхиальной астмы, отметила Чернушевич. К первой группе относят аллергическую, или атопическую, форму заболевания. Ее развитие связано с воздействием аллергенов, которые могут присутствовать в окружающей среде на протяжении всего года, а также с сезонными аллергенами.
Второй тип астмы классифицируется как неаллергический. Точные механизмы ее возникновения до сих пор полностью не выяснены, однако предполагается, что одной из причин может быть повреждение слизистых оболочек дыхательных путей под воздействием аэрополлютантов — загрязняющих воздух химических веществ, включая табачный дым, озон, а также продукты сгорания дизельного топлива.
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