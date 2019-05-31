Росстат проследит, сколько россияне тратят в отпуске

Росстат заинтересовало, сколько россияне тратят на отдыхе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Росстат начнет собирать информацию о тратах россиян за границей во время отдыха. Поможет в этом поквартирный опрос, а также данные сотовых операторов и сервисов бронирования отелей. Об этом журналистам рассказали в Минэкономразвития.

Работа по составлению «дорожной карты» по развитию статистики в сфере туризма ведется указанными ведомствами совместно. Их интересует, сколько россияне тратят на отечественных и зарубежных курортах, а также сколько в РФ тратят иностранные туристы, пишет газета «Известия».

При поквартирном опросе специалистов будет интересовать, какие расходы туристы несли как во время подготовки к поездке, так и по время самого путешествия. Что касается сотовых операторов, они готовы обсуждать с ведомством возможные форматы сотрудничества, но при одном условии: речь может идти исключительно об обезличенных данных. Об этом заявили в МТС, Tele2 и «Билайне».