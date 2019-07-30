30 июля 2019

Бузова призналась, почему ест всего раз в день

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, бузова ольга
Ольге Бузовой некогда естьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Ольга Бузова призналась поклонникам, что питается один раз в день, а иногда вообще остается голодной. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Так получается, что реально ем я либо один раз в день, либо вообще нет», — написала Бузова. «Так нельзя, конечно, но, например, завтракать я вообще не могу, на обед нет времени. Вот и получается, что-либо поздний ужин, либо ничего», — уточнила артистка. Бузова пояснила, что в этот раз после рабочего дня она собирается на ужин с друзьями, пишет агентство Nation News.

Ранее Бузова напугала фанатов снимком, где демонстрировала талию и плоский живот. Подписчики пришли в ужас от торчащих ребер телеведущей, напоминают «Дни.ру».

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Любимый стиль ???? туфли, джинсы, кроп-топ и пиджак/джинсовка ???????????????? У нас такое лето, что особо не оголишься ??????????????? Рабочий день окончен, впереди меня ждёт долгожданный ужин ???? так получается, что реально ем я либо 1 раз в день, либо вообще нет ??????????????????????????????? так нельзя, конечно, но, например, завтракать я вообще не могу ( только если отпуск), на обед нет времени, вот и получается, что либо поздний ужин, либо ничего ???????? Я так редко бываю в Москве, что хочется насладиться ею, общением с друзьями, и просто иногда жить ???? Чем я сейчас и займусь ???? Всем хорошего вечера ????

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

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