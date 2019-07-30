Бузова призналась, почему ест всего раз в день

Ольге Бузовой некогда есть Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Ольга Бузова призналась поклонникам, что питается один раз в день, а иногда вообще остается голодной. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Так получается, что реально ем я либо один раз в день, либо вообще нет», — написала Бузова. «Так нельзя, конечно, но, например, завтракать я вообще не могу, на обед нет времени. Вот и получается, что-либо поздний ужин, либо ничего», — уточнила артистка. Бузова пояснила, что в этот раз после рабочего дня она собирается на ужин с друзьями, пишет агентство Nation News.

Ранее Бузова напугала фанатов снимком, где демонстрировала талию и плоский живот. Подписчики пришли в ужас от торчащих ребер телеведущей, напоминают «Дни.ру».