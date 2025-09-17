Путин поручил повысить выплату по «земским» программам в приграничье

Путин поручил увеличить выплаты по программам до двух миллионов
Путин поручил увеличить выплаты по программам до двух миллионов

Президент России Владимир Путин поручил увеличить с 2027 года размер выплаты по «земским» программам до двух миллионов рублей для специалистов, работающих в Белгородской, Брянской и Курской областях. Соответствующая информация содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с правительством, опубликованном на сайте Кремля.

«Президент РФ Владимир Путин поручил повысить с 2027 года единовременную компенсационную выплату по „земским“ программам до 2 млн рублей на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей», — приводит слова документа ТАСС. Путин также обратил внимание на возможность увеличения размеров выплат, учитывая специфику и сложность работы в отдельных населенных пунктах.

Помимо этого в перечне отмечено, что кабмину предстоит внести изменения в налоговое законодательство. С 2025 года участники программы «Земский тренер» будут освобождены от уплаты НДФЛ с доходов, полученных в виде единовременных компенсаций. Для устойчивой реализации программы с 2026 по 2028 годы правительство должно рассмотреть вопрос о выделении соответствующих бюджетных ассигнований из федерального бюджета, включая их в проект бюджета на 2026 год и на плановый период до 2028 года.

