Монеточка выпустила песню о пожарах в Сибири. «Не туши, ой, не туши»

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Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
Лиза Монеточка записала песню, а лесных пожарах в СибириФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Сибирь во власти лесных пожаров

Певица из Екатеринбурга — Лиза Монеточка — записала песню о лесных пожарах в Сибири под названием «Гори, гори, гори». Новая композиция опубликована в группе исполнительницы во «ВКонтакте».

«Все деньги, собранные с прослушивания этого трека на стриминговых сервисах, отправятся на приобретение ранцевых огнетушителей, воздуходувок-опрыскивателей, навигаторов и на покрытие других важных расходов в рамках программы Гринпис по борьбе с пожарами на природных территориях», — написала певица.

Кроме того, по словам певицы, бороться с лесными пожарами необходимо не только срочными, но и профилактическими мерами. Например, рассказывать школьникам о мерах по противодействию огню и предотвращению возгораний. Но на обучение и работу лесных пожарных «не хватает денег», добавила Монеточка.

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