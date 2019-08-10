Лиза Монеточка записала песню, а лесных пожарах в Сибири Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Сибирь во власти лесных пожаров

Певица из Екатеринбурга — Лиза Монеточка — записала песню о лесных пожарах в Сибири под названием «Гори, гори, гори». Новая композиция опубликована в группе исполнительницы во «ВКонтакте».

«Все деньги, собранные с прослушивания этого трека на стриминговых сервисах, отправятся на приобретение ранцевых огнетушителей, воздуходувок-опрыскивателей, навигаторов и на покрытие других важных расходов в рамках программы Гринпис по борьбе с пожарами на природных территориях», — написала певица.

Кроме того, по словам певицы, бороться с лесными пожарами необходимо не только срочными, но и профилактическими мерами. Например, рассказывать школьникам о мерах по противодействию огню и предотвращению возгораний. Но на обучение и работу лесных пожарных «не хватает денег», добавила Монеточка.