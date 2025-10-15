Лавров: США позитивно отреагировали на одно предложение Путина

США позитивно оценивают предложение президента России Владимира Путина о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Коммерсант»
«Говорили с профессионалами по линии Госдепартамента, по линии Совета национальной безопасности. Они видят в этом позитив», — приводит слова Лаврова «Коммерсант». Он уточнил, что Москва готова продлить добровольные самоограничения, установленные ДСНВ, при условии, что США сохранят аналогичный подход.
Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что в подобных вопросах «в одни ворота не играют». Лавров сообщил, что российская сторона ожидает официальный ответ Вашингтона на предложение по ДСНВ. Он также допустил возможность организации трехсторонних переговоров по вопросам стратегической стабильности с участием России, США и Китая. При этом министр обратил внимание, что администрация президента США может испытывать обеспокоенность из-за стратегического партнерства между Москвой и Пекином.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщал, что США не предоставили содержательного ответа на российское предложение по продлению ДСНВ, несмотря на шаги Москвы навстречу Вашингтону. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность соблюдать ограничения договора при условии взаимности со стороны США.
