Становление многополярного мира является длительным историческим процессом, сравнимом с эпохами колониализма и деколонизации, а не результатом единовременных политических решений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Многополярность за одну ночь не настанет. Это только во Франции петух прокукарекал — и все сразу наступает по их желанию. Это по-настоящему длительная эпоха», — отметил министр для «Коммерсанта».
Процесс формирования нового мирового порядка происходит на фоне глубокой взаимозависимости глобальной экономики, сложившейся после распада Советского Союза. В течение десятилетий действовали отлаженные механизмы глобализации, которые сейчас подвергаются пересмотру. Лавров провел параллели между нынешним переходным этапом и значимыми историческими изменениями, такими как колониальная эра, этап деколонизации, а также период глобализации, наступивший после распада Советского Союза.
Ранее, 2 октября, президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» также отмечал, что формирование многополярного мира стало ответом на попытки Запада навязать свои правила, а любые решения теперь возможны только на основе договоренностей большинства. Эксперты подчеркивают, что Россия занимает одно из центральных мест в новом мировом порядке, ускоряя движение к полицентричности и побуждая другие страны к большей самостоятельности.
