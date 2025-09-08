Врач рассказал о вирусах, которые борются с онкологией

Иммунолог Крючков: существуют вирусы, которые борются с онкологией
Определенной опухоли нужен определенный вирус, заявил врач
Существуют вирусы, которые используются для борьбы с онкологией. Об этом заявил эксперт по общественному здоровью и иммунолог Николай Крючков.

«Вирусы используются для создания бактериофагов — препаратов, убивающих бактерии в кишечнике. Кроме того, вирусы уже давно применяют в лечении онкологических заболеваний, чтобы активировать иммунную систему», — заявил Крючков. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Эксперт рассказал, что опухоль ослабляет иммунную систему вокруг себя. Введенный в опухоль онкологический вирус сможет подавить активность опухоли и вызвать воспаление. После этого иммунная система начнет атаковать участок, в котором находится опухоль. Но отмечается, что только определенные вирусы работают против определенных опухолей.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявляла, что вакцина от рака, разработанная в России, полностью готова к применению. По ее словам, ожидается разрешение. Ее слова приводят RT.

