Врач рассказал о вирусах, которые борются с онкологией

Существуют вирусы, которые используются для борьбы с онкологией. Об этом заявил эксперт по общественному здоровью и иммунолог Николай Крючков.
«Вирусы используются для создания бактериофагов — препаратов, убивающих бактерии в кишечнике. Кроме того, вирусы уже давно применяют в лечении онкологических заболеваний, чтобы активировать иммунную систему», — заявил Крючков. Его слова приводит «Вечерняя Москва».
Эксперт рассказал, что опухоль ослабляет иммунную систему вокруг себя. Введенный в опухоль онкологический вирус сможет подавить активность опухоли и вызвать воспаление. После этого иммунная система начнет атаковать участок, в котором находится опухоль. Но отмечается, что только определенные вирусы работают против определенных опухолей.
Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявляла, что вакцина от рака, разработанная в России, полностью готова к применению. По ее словам, ожидается разрешение. Ее слова приводят RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.