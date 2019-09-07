Опрос показал отношение жителей регионов России к ЕГЭ

Около 80% россиян считают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не обеспечивает справедливость при проверке знаний и не помогает бороться с коррупцией при зачислении в вузы. Такой вывод следует из проведенного комиссией Общественной палаты России по развитию науки и образования опроса.
В онлайн-опросе приняли участие порядка 85 тысяч человек из 85 регионов РФ. Респондентам предлагалось ответить, с какими утверждениями о ЕГЭ они согласны. Исследование показало, что только 20% россиян считают такой экзамен справедливым способом проверки знаний школьников, и 30% — что он уравнивает шансы абитуриентов при поступлении в университеты. Эффективным способом борьбы с коррупцией в вузах ЕГЭ назвали лишь 15% опрошенных, пишет «
Заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя результаты опроса, выразил сожаление в связи с тем, что сложившиеся в обществе негативные представления о ЕГЭ «очень живучи», особенно среди старшего поколения, которое не сталкивалось с этим на своем опыте. При этом собеседник издания добавил, что на сегодняшний день Единый государственный экзамен почти не содержит тестовую часть. Ее заменили задания, которые требуют умения «анализировать и систематизировать информацию» и аргументировать свое мнение.