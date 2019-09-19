Захарова ответила украинскому послу, предложившему развалить Россию

Поддержка Запада в течение десятилетий поставила под угрозу украинскую государственность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова украинского посла Александра Александровича, который предложил при помощи Запада «развалить» Россию.
«Зачем по-остаповски призывать заграницу на помощь? Представитель Киева мог просто вспомнить собственный опыт самоуничтожения и развала страны», — написала Захарова на своей странице в Facebook. Под «опытом» она обозначила «финансовую и политическую поддержку Запада в течение десятилетий».
Ранее представитель Украины в Сербии Александр Александрович заявил, что дезинтеграция России должна стать целью для международного сообщества, напоминает RT. При этом он заявил, что для распада России не нужно прибегать к военным действиям.