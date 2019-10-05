Жительница сургута недовольна тем, как сделали памятник для ее родственников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пенсионерка из Сургута Зинаида Вандышева пожаловалась в Роспотребнадзор Волгоградской области на фирму, которая вместо установки памятника замуровала могилу ее мужа и сына в бетоне. За работу женщина заплатила почти 200 тысяч рублей, однако деньги в фирме ей возвращать отказались.

Пенсионерка рассказала порталу V1.ru, что на кладбище в Волгограде похоронены ее муж и сын, поэтому она обратилась в местную компанию ООО «Радоница», где заказала небольшую плиту-памятник и попросила обложить могилу декоративной плиткой. За работу вместе с материалами с нее попросили 193 тысячи рублей. Когда женщина приехала на кладбище принимать работу, то не поверила своим глазам. Вместо памятника она увидела сплошь залитую бетоном площадку и поваленные кресты ее покойных родственников. «Все бетоном залито и с железками… Поняла, это мою [могилу] так замуровали. И крест сына вообще где-то в стороне валялся у других могилок», — рассказала женщина.

Директор фирмы на претензии пенсионерки ответил, что все было сделано по нормативам. При этом, по словам Вандышевой, он ей пригрозил: «Вы же человек пожилой, побойтесь Бога. Мало ли что может случиться». Журналистам директор «Радоницы» Евгений Ялымов заявил, что пенсионерка сама просила уложить на все пространство плитку, так как за могилой некому ухаживать. Он предложил вернуть недовольной женщине 50 тысяч, отметив, что остальные деньги ушли на материалы. Ялымов не против провести экспертизу на проведенные работы. Если, по его словам, могила была обустроена неправильно, то он готов вернуть все деньги. «Но это сначала надо доказать», — заявил директор.