Сторонники Шакро Молодого готовят убийство вора Гули

Но план по убийству Гули может не увенчаться успехом Фото: Страница Назира Салифова в Instagram @lotu_quli_bakinski

Противники известного вора в законе Гули (Надира Салифова) намерены избавиться от него с помощью наемных убийц или руками спецслужб. Первые попытки предпринял криминальный авторитет Бадри Когуашвили, представляющий интересы вора Шакро Молодого (Захария Калашова).

Устранение своего противника Бадри уже обсудил с рядом персон, среди которых был лидер турецкого преступного мира Садет Пекер. «Бадри, официально представляя интересы Шакро, предложил Пекеру свою дружбу в обмен на его поддержку против Гули, но получил благоразумный отказ», — пишет ИА «Прайм Крайм».

Помимо устранения Гули своими силами рассматривается еще один вариант — позвать Гули в Грецию и сдать его властям, как находящегося в международном розыске. Однако, как пишет «Прайм Крайм», несмотря на содействие силовиков, успех миссии Бадри находится под большим вопросом. При этом большинство из преступного мира жалеет Бадри за то, что тот стал заложником планов Шакро, и не желает с ним объединиться.

Ранее стало известно, что противостояние Гули и Бадри достигло финальной стадии — этот этап грозит завершиться гибелью одного из воров в законе.