Семья Заворотнюк пожаловалась на преследователей. ФОТО

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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Близкие Заворотнюк попросили журналистов оставить актрису в покоеФото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

Возле реабилитационного центра, где находится Анастасия Заворотнюк, постоянно дежурят неизвестные люди с камерами. Фото журналистов, которые надоедают семье актрисы, выложили в Instagram-аккаунте в поддержку Заворотнюк.

«Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? Случись беда с вашими близкими, вы бы оберегали их покой или же старались сделать им еще больнее?» — написали близкие актрисы в соцсети. По их словам, журналистам, которые живут карьерными амбициями, стоит подумать о том, что они сами могут оказаться на месте артистки.

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Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? Случись беда с вашими близкими, вы бы оберегали их покой или же старались сделать им еще больнее? Где-то есть предел этой наглости и хамству? Если вы в силу возраста думаете лишь о карьерных амбициях, считая, что никогда не окажетесь на месте героев ваших репортажей, то это очень недальновидно. Жизнь слишком непредсказуема. Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья? Предлагать сотрудникам мед учреждения торговать информацией о пациентах - это низко. Мы еще раз ПРОСИМ не переходить границы и оставить нас в покое! Просто перенесите ситуацию на себя и поступайте по-человечески. Всем остальным ДОБРА!

Публикация от Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

Авторы послания также назвали низким поведение репортеров, которые предлагают сотрудникам медицинского центра выдать информацию о самочувствии актрисы за деньги. В конце письма семья Заворотнюк попросила журналистов оставить артистку в покое и не переходить личные границы.

Анастасия Заворотнюк попала в больницу в тяжелом состоянии в августе этого года. СМИ сообщали, что у актрисы обнаружили опухоль мозга, напоминает телеканал 360. Позже семья Заворотнюк подтвердила, что артистка действительно находится под наблюдением врачей, передает RT. В ноябре состояние актрисы начало улучшаться, однако позже появились сообщения, что она останется парализованной на всю жизнь.

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