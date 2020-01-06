В США назвали лучший фильм 2019 года

В США выбрали главный фильм прошедшего года. Картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо стала лучшей в 2019 году по версии Национального общества кинокритиков США. Об этом сообщается на сайте организации.
По сюжету фильма, юноша из бедной семьи устраивается работать репетитором в богатое семейство. Через какое-то время, один за одним, на работу в этот дом приходят родственники молодого человека, однако хозяева даже не подозревают, что вся новая обслуга — одна семья.
За «Паразитов» свой голос отдали 44 кинокритика. Соперником южнокорейского фильма выступала картина «Маленькие женщины» режиссера Греты Гервиг, набравшая 27 голосов, и «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, за которую отдали 22 голоса.
Ранее фильм «Паразиты» уже удостаивались различных наград в области киноиндустрии. В частности, картина получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а критики называли просмотр фильма «невероятно увлекательным занятием», передает «Пятый канал».