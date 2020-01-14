Молодую учительницу требуют уволить из школы за покупку нижнего белья

Ученики гуляли по торговому центру и заметили, как преподаватель выбирала бюстгальтер Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ульяновске учительницу требуют уволить за покупку нижнего белья при учениках. Компания девятиклассников заметила в торговом центре свою учительницу, выбирающую бюстгальтер. После чего мать одной из учениц написала пост о произошедшем в соцсети и потребовала уволить преподавателя, сообщает «Ридус».

По мнению матери одной из учениц, учительница занималась «показухой» и подорвала авторитет преподавателя перед учениками. Женщина считает, что молодые преподаватели не видят разницы между школой и ночным клубом. «Теперь все знают, какие она лифчики носит. Мальчики в классе только это и обсуждают. Я считаю, что таким учительницам не место в школе», — написала женщина в соцсетях. Она также выразила надежду, что директор школы уволит учителя.

Поддержки женщина, в отличии от других ситуаций с обсуждением поведения учителей, не получила. Большинство пользователей сети выступили в защиту преподавателя и задались вопросом, чем еще учителям нужно запретить заниматься. Комментируя ситуацию, некоторые пользователи в шутку предложили уволить из школ «всех, кто носит трусы».