Ученые выяснили, кто из россиян заражается коронавирусом

Большинство заболевших коронавирусом являются представителями среднего класса, у которых есть деньги для того, чтобы летать за границу. Такое мнение высказал директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета Александр Абрамов.
«Большинство тех, кто приехал из-за границы, это люди из среднего класса. К среднему классу у нас относится достаточно большое количество людей», — приводит его слова РИА «Новости». Научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев добавил, что большинство случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве и вокруг столицы.
Все дело в том, что большое количество россиян летают через московские аэропорты. Кроме того, Москва и Московская область являются самыми населенными регионами России.
Ранее стало известно, что почти все организованные туристы вернутся в Россию до 31 марта. Тем, у кого билеты на более поздний срок, туроператоры предлагают варианты возвращения домой раньше, передает «Национальная служба новостей».
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