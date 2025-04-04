Прилепин выругался после слов Рубио о Путине

Россия не нуждается в «друзьях» вроде госсекретаря США Марка Рубио, которые допускают пренебрежительные высказывания о стране и выдвигают ультиматумы ее президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил российский писатель, публицист и политик Захар Прилепин.
Писатель напомнил в своем блоге слова Рубио после визита главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в Вашингтон. По словам американского госсекретаря, он ничего не слышал о возобновлении прямых авиасообщений между РФ и США, о чем ранее упоминал Дмитриев. Марко Рубио также подчеркнул, что Путину придется принять решение по ситуации на Украине.
«Как в народе говорят: таких друзей — за хер да в музей», — заявил Прилепин. Об этом он написал в своем telegram-канале, комментируя ситуацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.