Прилепин выругался после слов Рубио о Путине

Прилепин фразой «таких друзей — в музей» прокомментировал слова Рубио о Путине
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Захар Прилепин заявил, что России не нужны такие друзья, как Марко Рубио
Захар Прилепин заявил, что России не нужны такие друзья, как Марко Рубио Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия не нуждается в «друзьях» вроде госсекретаря США Марка Рубио, которые допускают пренебрежительные высказывания о стране и выдвигают ультиматумы ее президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил российский писатель, публицист и политик Захар Прилепин.

Писатель напомнил в своем блоге слова Рубио после визита главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в Вашингтон. По словам американского госсекретаря, он ничего не слышал о возобновлении прямых авиасообщений между РФ и США, о чем ранее упоминал Дмитриев. Марко Рубио также подчеркнул, что Путину придется принять решение по ситуации на Украине. 

«Как в народе говорят: таких друзей — за хер да в музей», — заявил Прилепин. Об этом он написал в своем telegram-канале, комментируя ситуацию. 

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Россия не нуждается в «друзьях» вроде госсекретаря США Марка Рубио, которые допускают пренебрежительные высказывания о стране и выдвигают ультиматумы ее президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил российский писатель, публицист и политик Захар Прилепин. Писатель напомнил в своем блоге слова Рубио после визита главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в Вашингтон. По словам американского госсекретаря, он ничего не слышал о возобновлении прямых авиасообщений между РФ и США, о чем ранее упоминал Дмитриев. Марко Рубио также подчеркнул, что Путину придется принять решение по ситуации на Украине.  «Как в народе говорят: таких друзей — за хер да в музей», — заявил Прилепин. Об этом он написал в своем telegram-канале, комментируя ситуацию. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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