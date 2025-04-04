Лукашенко запретил чиновникам тратить деньги из госбюджета на любовниц

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал чиновников содержать любовниц и родственников не за счет государства, а на личные деньги. Он отметил, что нет проблемы отследить, куда на самом деле тратятся деньги.
«По-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то вы, пожалуйста, содержите за свои деньги», — приводит видео с заявлением Лукашенко telegram-канал «Пул Первый».
Ранее президент РФ Владимир Путин также раскритиковал госслужащих за неправильные траты народных денег. Он упрекнул чиновников в том, что исполнение бюджетов идет хаотично и крайне неравномерно.
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