Лукашенко запретил чиновникам тратить деньги из госбюджета на любовниц

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Лукашенко заявил, что содержать родных и любовниц надо за свой счет
Лукашенко заявил, что содержать родных и любовниц надо за свой счет Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал чиновников содержать любовниц и родственников не за счет государства, а на личные деньги.  Он отметил, что нет проблемы отследить, куда на самом деле тратятся деньги.

«По-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то вы, пожалуйста, содержите за свои деньги», — приводит видео с заявлением Лукашенко telegram-канал «Пул Первый».

Ранее президент РФ Владимир Путин также раскритиковал госслужащих за неправильные траты народных денег. Он упрекнул чиновников в том, что исполнение бюджетов идет хаотично и крайне неравномерно.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал чиновников содержать любовниц и родственников не за счет государства, а на личные деньги.  Он отметил, что нет проблемы отследить, куда на самом деле тратятся деньги. «По-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то вы, пожалуйста, содержите за свои деньги», — приводит видео с заявлением Лукашенко telegram-канал «Пул Первый». Ранее президент РФ Владимир Путин также раскритиковал госслужащих за неправильные траты народных денег. Он упрекнул чиновников в том, что исполнение бюджетов идет хаотично и крайне неравномерно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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