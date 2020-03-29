«Открытые медиа»: в Москве врачам выдали справки на случай комендантского часа

В Москве врачам выдали справки для передвижения по городу на случай введения в столице комендантского часа. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на медиков, работающих в разных московских поликлиниках.
«О том, что справки выдали именно на случай комендантского часа, самим сотрудникам сообщили в отделе кадров», — пишет издание. В документе, как отмечается, указывается фамилия, имя, отчество, место работы и должность. Вместе с ним медиков попросили в обязательном порядке носить с собой паспорт. Также сообщается, что часть сотрудников со следующей недели переведут на вахтовый режим, им придется ночевать на работе.
Официальных подтверждений этой информации нет.
По последним данным, в России коронавирусом заражены 1 264 человека. Шесть человек с таким диагнозом уже скончались. В мире зафиксировано 623 398 случаев заражения COVID-19.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «