Работа аэропорта Кирова временно прекращена

Аэропорт в Кирове перестал принимать рейсы
Аэропорт в Кирове перестал принимать рейсы

В аэропорту Кирова Победилово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказали в Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении telegram-канала Росавиации. Там добавили, что данные меры приняты в соответствии с требованиями безопасности воздушного движения.

Уточняется, что ограничения являются вынужденной мерой, направленной на обеспечение безопасности полетов и пассажиров. Решение действует до дальнейших распоряжений соответствующих органов.

