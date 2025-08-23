Работа аэропорта Кирова временно прекращена

В аэропорту Кирова Победилово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказали в Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении telegram-канала Росавиации. Там добавили, что данные меры приняты в соответствии с требованиями безопасности воздушного движения.
Уточняется, что ограничения являются вынужденной мерой, направленной на обеспечение безопасности полетов и пассажиров. Решение действует до дальнейших распоряжений соответствующих органов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.