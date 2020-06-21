Чтобы восстановить вкусовые рецепторы, следует отказаться от вредной пищи Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Чтобы меньше есть, нужно отказаться от вредной пищи. Это связано с восстановлением вкусовых рецепторов. Об этом журналистам рассказал доктор медицинских наук, автор книги «#КетоДиета. Есть жир можно!» Василий Генералов.

По словам врача, за количество съедаемой человеком пищи, отвечают в том числе вкусовые рецепторы. Они помогают получать удовольствие от еды и влияют на чувство насыщение. Если рецепторы перестают нормально работать, человек начинает есть все больше и больше. Причиной такого сбоя может быть вредная пища.

«Современные продукты полуфабрикаты содержат достаточно много различных консервантов. Все это химические оттенки, которые влияют на рецепторы. Конспирологическая теория состоит в том, что чем ниже у вас порог вкусовой чувствительности, тем больше вы будете потреблять продукты», — цитирует специалиста радио Sputnik. Чтобы восстановить вкусовые рецепторы, следует отказаться от вредной пищи, которая вызывает сильную зависимость.

По словам медика, нужно употреблять продукты, в основе которых мясо, яйца, рыба и зеленые салаты. Они, как отметил диетолог, помогут очистить рецепторы. «Вы почувствуете, что обычный помидор или огурец тоже может быть сладким. Раньше, когда вы потребляли много кондитерских изделий, вы, как наркоман, повышали дозу углеводов и чувствительность ваших рецепторов к сахару тоже падала. Когда вы прекратили есть сладкое, рецепторы очистились, и вы начали чувствовать сахар даже там, где не подозревали, что он есть», — объяснил врач.

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