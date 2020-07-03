Более 60% россиян доверяют Путину

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Опрос проходил 26—28 июня. В нем участвовали 4000 респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.

При этом 64% респондентов полагают, что Путин хорошо работает на своем посту — с этим согласны 64% респондентов. Обратное мнение у 23% опрошенных, 14% затруднились с ответом.

«Доверяют главе государтсва более 61% опрошенных. Скорее не доверяют — 29%, затруднились ответить — 10%», — передает РИА «Новости».

Более 61% россиян выражают доверие президенту страны Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют итоги опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Примерно столько же считают, что Путин хороший президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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