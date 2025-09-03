Захарова одним словом прокомментировала санкции против «Движения первых»

Власти Великобритании являются неонацистами, так как решили ввести санкции против российского движения детей и молодежи «Движение первых». Так охарактеризовала действия Лондона официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Неонацисты», — заявила Захарова, комментируя решение британских властей. Ее слова приводит РИА Новости.

Сегодня Великобритания включила российское движение детей и молодежи «Движение первых» в обновленный санкционный список. Всего в расширенный перечень вошли 11 новых позиций, среди которых фонд имени Ахмата Кадырова, заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и руководитель Федерального подросткового центра Валерий Майоров.

Согласно документу британского минфина, внесенные в список лица и структуры подпадают под заморозку активов и запрет на предоставление трастовых услуг. В их числе — мать главы Чечни Аймани Кадырова, командир полка полиции спецназначения МВД Чечни Замид Чалаев и всероссийское движение «Волонтеры победы», передает RT.

