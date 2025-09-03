ВС РФ нанесли новый групповой удар по предприятиям ВПК и ТЭК Украины

Для нанесения ударов использовалось высокоточное оружие
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Минобороны России отчиталось о новом групповом ударе по предприятиям ВПК и ТЭК Украины. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
«Групповой удар высокоточным оружием нанесен ночью 3 сентября», — говорится в сообщении. Целью удара ВС РФ были предприятия военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.
Удары наносились высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА. «Все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны России.
